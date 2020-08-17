三人涉國慶日非法集結等受審　辯方質疑行山杖不屬於被告 (18:31)

三名被告黃家熙（19歲）、冼凱升（18歲）和李凱彤（19歲）被控去年10月1日在屯門V City商場附近參與非法集結。黃另被控管有攻擊性武器、即一支行山杖；李則另被控管有非法用途的工具、即一把鎅刀。

負責拘捕首被告的警員謝泳賢供稱，當日下午約3時，有200至300名黑衣人在鄉事會路和杯渡路交界聚集，並向警方防線投擲汽油彈、磚頭等物品。至下午近4時，警方開始推進防線和進行拘捕，其間謝泳賢看到相距5米的首被告，遂追前制服對方。

謝泳賢供稱，首被告被制服時不斷反抗，故他用警棍擊打對方的腳兩次。他其後看到被告身旁有膠水喉通和透明眼罩，上述物品距離被告約半呎，相信與被告有關，故檢取作為證物。謝泳賢之後將被告帶上行人路，搜身時發現其背包有一支行山杖。

辯方盤問時指出，呈堂影片顯示被告被警員帶到行人路、未進行搜身前，有警員已手持涉案行山杖。謝泳賢回應稱，制服被告時已看到其背包上「插住」行山杖，惟因情況混亂，不清楚其他警員有否接觸該物品。謝泳賢同意他首次提出有關說法，但否認是捏造出來的藉口。

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