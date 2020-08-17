新冠肺炎｜港出行人數「U形反彈」　梁卓偉料病毒繁殖率將回升至1 (17:15)

第三波新型冠狀病毒疫情未止，病毒的即時繁殖率已由超過4（即一個確診者傳染另外逾4人）的高位，跌至0.62至0.63。政府專家顧問團成員、香港大學醫學院院長梁卓偉分析八達通出行數據，指出港人的出行數字曾於7月底跌至最低位，但近日各年齡層的出行數字均回升，形容如「U形反彈」，反映市民有抗疫疲勞，基於本港各區也有確診，預計病毒繁殖率回升至1的水平。
梁卓偉說，3月份第二波疫情時，即時繁殖率由1跌至約0.6，用了約4日，但這一輪疫情用了14日，可見疫情下跌的趨勢緩慢，更擔心之後更可能回升。他強調，目前並非放寬任何防疫措施的時機，應最少待一至兩周，其間需盡快完成葵青貨櫃碼頭約8000名員工、全城數千待業外傭和的士司機的病毒檢測，找到隱性患者。
梁卓偉認為應加強利用病毒基因分析，除用於事後研究，更可用以即時找到群組爆發源頭並加以控制，衛生署亦應增加接觸者追蹤的人手，預防秋冬可能出現更大規模的疫情。
本港錄得超過4000宗確診，梁卓偉稱，本港已成為繼湖北省後，全國確診數字第二高的地區，死亡率由第一、二波疫情的約0.6%，增至目前約1.5%，隨部分已入院者情況可能轉差失救，死亡率或增至2%，他形容這是很高的水平，呼籲定期為老人院舍做病毒檢測，甚至每周一次。
至於即將推行的自願全民篩查計劃，梁卓偉認為有效與否要視乎能否吸引足夠的市民，特別是高危群組參加，亦需要邀請足夠的醫護協助。
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