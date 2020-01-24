消委會．調味料｜消委會提醒不同調味料儲存方法：食油宜放陰涼處　魚露開封放雪櫃【短片】 (19:07)

毋須冷藏的調味料：

‧乾燥調味品──如鹽、糖、雞粉、生粉、香料、五香粉、胡椒粉等，需放置在密封容器保存在陰涼處。若存放在雪櫃，易因取出時的溫差引致受潮。

‧食油──在低溫下或會凝結變混濁，反覆從雪櫃取出有機會令水滴凝結在容器內，滋生細菌。宜用深色玻璃瓶盛載，或以小瓶裝存放於陰涼處，建議2個月內用完。

‧豉油──由黃豆發酵而成，鹽分高不易變壞，建議存放在陰涼乾燥地方。若開封後非經常使用宜冷藏，以免變壞發霉。

‧酒和醋──存放在陰涼處，因其酸性能夠抑制細菌、霉菌等微生物生長。

‧茄汁產品──因番茄含天然酸性，若開封後會於2星期內用完，可存放於陰涼乾燥地方。

建議放入雪櫃的調味料：

‧蛋黃醬、沙律醬、意粉醬、花生醬或堅果醬──因含蛋、奶及蔬果成分容易變壞，開封後宜存放在雪櫃。

‧豆豉、麵豉醬──由黃豆發酵製成，開封後醬料發酵速度加快，會改變味道或變色，建議冷藏以減慢發酵速度。

‧蠔油、叉燒醬、調味糖漿──水分含量高的醬汁，若未能短時間內用完，開封後宜冷藏。

‧蝦醬、魚露──經鹽漬及發酵而成的調味品，雖然鹽含量高，但因香港炎熱潮濕，加上較難短時間內用完，開封後宜冷藏。

‧辣椒醬、XO醬、咖喱醬、沙茶醬──因使用香辛料及其他食材，部分食材（如花生）易於室溫下變壞，某些調味醬料則經發酵而成，開啟後最好放進雪櫃冷藏減慢變質。

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