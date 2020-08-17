新冠肺炎｜英生物科技公司控華大基因測序試劑侵權 (16:29)

原告為Illumina Cambridge Ltd.；被告依次為深圳華大智造科技股份有限公司、香港華大基因醫療設備有限公司、MGI International Sales Co., Ltd.、華大基因香港研發中心有限公司、香港華大基因科技服務有限公司、華大基因健康（香港）有限公司。

入稟狀稱，被告所生產的56款測序試劑套裝及18款測序試劑，侵犯香港標準專利HK1253509的「多核苷酸排序用的改良核苷酸」（Modified Nucleotides for Polynucleotide Sequencing），要求法庭頒下禁制令，禁止被告擅自把涉及侵權試劑及套裝推出市場、儲存、入口、提供，或推廣使用有關技術的貨品與服務。

入稟狀另要求法庭頒令，要求被告7日內收回所有針對香港市場的侵權試劑及套裝，以及相關資料及宣傳物品，並須於14日內交給原告銷毁；又要求被告須向法庭及原告交代將已購買或使用侵權試劑的公司資料及相關已獲利益，並向原告賠償。

港大微生物學系臨牀助理教授薛達表示，一般而言，「多核苷酸排序用的改良核苷酸」技術通常並非用於聚合酶鏈反應（PCR）新型冠狀病毒等測試。

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