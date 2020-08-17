新冠肺炎｜今增44宗確診　31屬本地感染　葵涌貨櫃碼頭增2宗確診 (16:35)

部分本地個案：

．葵涌貨櫃碼頭新增2宗確診，非宏記港務操作有限公司員工，兩人分別為吊車司機及貨車司機、在4號及8號碼頭工作。另外，一名宏記員工初步確診，他被送往檢疫中心前發燒，轉送醫院

．新增一名印傭確診：個案4482（36歲女子，無病徵），居長興大廈2樓

13宗輸入個案：

．個案4483至4487、4506至4508：3男5女年齡介乎4歲至56歲，從印度抵港

．個案4488：29歲印尼女傭，8月14日發病

．個案4490：27歲菲律賓女傭，無病徵

．個案4489、4509：分別為31歲及35歲男子，從俄羅斯抵港，其中一人為船員，兩人均無病徵

．個案4516：37歲男空中服務人員，從埃塞俄比亞抵港

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，廣華醫院一名71歲男病人昨日（16日）初步確診，他曾與兩名確診者（個案4100、4167）同住一外科病房E7 ，被列為密切接觸者，8月9日起在院內檢疫。同一病格還有另外4名病人，新冠病毒檢測呈陰性。患者曾於8月9日及8月12日做過2次新冠病毒檢測，結果均呈陰性。

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