生物科技公司研消毒噴霧及搓手液　30秒內滅逾99%新冠病毒 (16:00)

該公司技術總監蔡崢鳴說產品的QUAC2配方主要成分為苯扎氯銨（Benzalkonium chloride），透過破壞病毒的雙層脂質胞膜殺滅病毒，經實驗證明12小時有效，並透過「wetting技術」減低水的表面張力，令產品更易滲入皮膚及其他凹凸不平的表面。

蔡崢鳴表示，市面上不少產品僅以類似的冠狀病毒作測試；柏橋生物科技於6月將產品提交到馬來西亞的馬來亞大學（University of Malaya）熱帶傳染病研究及教育中心，該中心是當地政府授權作新冠病毒研究的實驗室，故有權抽取新冠肺炎病人身上的病毒，然後培植病毒做測試。

公司總裁潘柏恒表示，產品可用在皮膚及物件表面，它不含酒精，並通過經濟合作暨發展組織（OECD）的口服安全及皮膚刺激性測試，對人體無害；但建議市民使用後不要搓手、用布或水抹拭物件表面，因為產品可被洗走。近日有凍肉驗出有新冠病毒，他表示產品不可用來直接消毒食物。

潘柏恒稱，未來會與保良局合作，捐贈產品予社會有需要的人；產品本周內會在市面發售。

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