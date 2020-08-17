地盤工被指警總外追打警員　否認暴動罪襲擊認非法集結 (15:30)

被告岑曉麟（25歲）否認於2019年6月26日在灣仔警察總部外連同他人參與暴動，並襲擊警員張金福，對他造成身體傷害，但承認暴動罪中的一項非法集結交替控罪；他另承認2019年11月21日無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押。

控方開案陳辭指出，當晚11時許，身穿便服、沒佩戴委任證的警員張金福被臨時徵召返回警總處理緊急事宜，惟當時警總所有入口均已被示威者封閉，張金福尋找入口期間疑被示威者發現其警員身分，眾人在張金福四周聚集、指罵及扔雜物等。

張金福其後加快步伐前往警總正門，被10至20名示威者追上，並向他拳打腳踢，位於正門外的被告此時加入追打，其間拳打張金福的右臉及背部各一下，並腳踢他一下。當時張金福的口腔潰瘍因被拳打而破裂，令他嚴重疼痛。

警方隨後透過閉路電視及公開影片確認被告身分，並在一個當日封着港島總區總部閉路電視鏡頭的垃圾袋上透明膠紙，找到被告右拇指指紋，又在搜查被告住所時搜得部分當日被告所穿衣物。案件明（18日）續。

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