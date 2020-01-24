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消委會．電池｜消委會測試：13款即棄電池易泄漏電解液　或致電器損壞【附名單】 (14:07)

消委會測試30款用完即棄電池，發現逾四成即共13款樣本有電解液泄漏的風險，長期不使用或會腐蝕或損壞電器。

13款有電解液泄漏風險之電池樣本（牌子/型號/標示來源地/每枚平均售價）

AA電池：

勁量/Max Plus/新加坡/$4.1

金霸王/鹼性電池（長效電力保證）/中國/$3 

金霸王/Ultra/中國/$4.5

勁量/Max/新加坡/$2.7

松井/Super Heavy Duty Long Lasting Batteries/無標示/$1

永備/Super Heavy Duty/印尼/$2

東芝/Super Heavy Duty/中國/$2

超霸/Supercell Super Heavy Duty/中國/$1.4

AAA電池：

金霸王/鹼性電池（長效電力保證）/中國/$3 

超霸/Greencell Extra Heavy Duty/中國/$1.6

樂聲牌/Neo/中國/$2.5

Miniso/AAA Super Heavy Duty/中國/$1.5

E digital/Super Heavy Duty/中國/$1

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