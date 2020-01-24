消委會．電池｜消委會測試：13款即棄電池易泄漏電解液　或致電器損壞【附名單】 (14:07)

13款有電解液泄漏風險之電池樣本（牌子/型號/標示來源地/每枚平均售價）
AA電池：
勁量/Max Plus/新加坡/$4.1
金霸王/鹼性電池（長效電力保證）/中國/$3
金霸王/Ultra/中國/$4.5
勁量/Max/新加坡/$2.7
松井/Super Heavy Duty Long Lasting Batteries/無標示/$1
永備/Super Heavy Duty/印尼/$2
東芝/Super Heavy Duty/中國/$2
超霸/Supercell Super Heavy Duty/中國/$1.4
AAA電池：
金霸王/鹼性電池（長效電力保證）/中國/$3
超霸/Greencell Extra Heavy Duty/中國/$1.6
樂聲牌/Neo/中國/$2.5
Miniso/AAA Super Heavy Duty/中國/$1.5
E digital/Super Heavy Duty/中國/$1
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