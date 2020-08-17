黃大仙車房爆炸3死誤殺案　車房技工判囚8年 (12:09)

法官張慧玲表示，被告為維修油缸內的燃料泵，有目的地釋出石油氣，更將車房捲閘拉下，掩飾非法行為，結果造成爆炸，其嚴重疏忽令3人死亡，雖然被告自己也身受重傷，但仍須為自己行為負責。

張官又稱，車房東主胡漢偉顯然知悉違法事情，被告非法維修石油氣的士，最終得益者是東主，故採納被告依從胡漢偉指示維修涉案的士，沒有其他得益。

張官明言，法庭要發出正確信息，非法維修石油燃料缸不但危險，更會致命，須判處嚴厲刑罰，量刑起點為監禁9年。但因本案須待上訴庭就嚴重疏忽致誤殺罪的控罪元素作出裁決，致審訊延誤5年，張官考慮到期間被告承受較大的精神壓力，扣減被告1年刑期，最終判處8年監禁。

被告黎駿豪（39歲）被控於2015年4月26日，因嚴重疏忽而非法殺死車房東主胡漢偉、的士司機陳錦波及相鄰玻璃店女東主伍靄霞。控罪另稱他在維修的士時，沒有採取謹慎責任以確保沒有石油氣漏出、或在漏出及積聚時不會着火。

案情指出，沒有維修石油氣燃料缸牌照的被告，是當天車房內的唯一技工，當時為更換燃料泵，釋出氣缸內近三分之二的石油氣，因而令石油氣積聚，最終電風扇意外跌下產生火花，繼而引起爆炸。

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