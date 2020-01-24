消委會．零食｜消委會測試：3款薯片薯條高脂超食安中心標準逾倍　5款蝦片蝦條鈉含量嚴重超標【附名單】 (13:13)

3款超出高脂標準逾倍

食安中心的高脂食物參考水平，每100克食物總脂肪含量高於20克即屬高脂。消委會測試中有55款預先包裝香脆零食樣本屬於高脂，當中預先包裝薯片及薯條類最嚴重，其中3款比高脂標準超出一倍，每100克食物總脂肪含量逾40克，分別為：（產品名稱及描述/聲稱來源地/大約零售價）

‧卡樂B宅卡B紫薯條（原味）企身袋裝/香港/$20

‧759阿信屋勁脆薯條原味/中國/$12

‧日清湖池屋激辣魔薯香辣味薯片/中國/$11

5款零食鈉含量嚴重超標

世衛建議成人每日應攝入少於2000毫克的鈉，食安中心的「高鈉」食物參考水平為每100克食物的鈉含量高於600毫克。消委會測試發現，4款蝦片和蝦條類及一款藜麥片產品每100克含逾1000毫克鈉，分別為：（產品名稱及描述/聲稱來源地/大約零售價）

‧Simply 7 Quinoa Curls - Original/美國/$38

‧MOMOKO原味の蝦條/中國/$7

‧明輝辣味蝦條/馬來西亞/$7

‧Treats by Watsons原味蝦條/馬來西亞/$5

‧佳之選原味蝦條/馬來西亞/$9

消委會測試報告 相關報道：

消委會測試：逾八成香脆零食含致癌物丙烯酰胺 9款預先包裝薯片薯條含量超出歐盟水平

零食 相關報道：

營養師零食之選：低脂脆片配水果‧粟米餅‧沙律走醬

秋葵當零食 減肥護膚！營養師教路：最好原條食