港貨須改標「中國製造」　總商會總裁：無理的政治動作 (11:30)

梁兆基又表示，世貿對產品標籤來源的規定屬於多邊協議，美國的做法違反國際貿易慣例，相信港府會向世貿表明立場，期望歐盟國家不會跟隨美國做法。

對於美國商會最新調查顯示，港區國安法通過後，逾五成受訪會員會考慮撤出香港。梁兆基表示暫時未聽見旗下總商會很多會員撤離香港。他又指出，總商會旗下不少企業「放眼中國」，主要業務來自中國，本港法律及專業服務等仍吸引外國企業，除香港外可選擇地方不多，相信大量企業撤離機會不大，但來港營運企業有所減少，相信與新型冠狀病毒疫情有關。

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