港貨須改標「中國製造」　總商會總裁：無理的政治動作 (11:30)

美國要求由香港生產並出口到當地的產品，下月底開始要標示為「中國製造」。香港總商會總裁梁兆基今早（17日）接受新城電台訪問時表示，去年香港出口美國貨值只有約36億港元，對整體經濟影響不大，但對個別行業會有較大影響，香港設計及製造的珠寶業佔約一半。他指出本港出口美國產品標籤改為「中國製造」是「無理的政治動作」，即使出口貨品貼上「中國製造」標籤，但向美國申請來源證或報海關時，產地來源仍是香港，美國要求只會令港商申請出口文件時產生混亂，商家亦需時更換標籤。
梁兆基又表示，世貿對產品標籤來源的規定屬於多邊協議，美國的做法違反國際貿易慣例，相信港府會向世貿表明立場，期望歐盟國家不會跟隨美國做法。
對於美國商會最新調查顯示，港區國安法通過後，逾五成受訪會員會考慮撤出香港。梁兆基表示暫時未聽見旗下總商會很多會員撤離香港。他又指出，總商會旗下不少企業「放眼中國」，主要業務來自中國，本港法律及專業服務等仍吸引外國企業，除香港外可選擇地方不多，相信大量企業撤離機會不大，但來港營運企業有所減少，相信與新型冠狀病毒疫情有關。
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