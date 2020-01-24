消委會．嬰兒奶粉｜消委會測試：全部嬰兒配方奶粉樣本含污染物氯丙二醇　6樣本營養標籤誤差不符規定【附名單】 (11:49)

根據糧農組織/世界衛生組織食品添加劑聯合專家委員會及歐洲食物安全局的報告，實驗動物長期每日攝入過量的3-MCPD會損害腎臟的功能及影響雄性的生殖系統。

近年發現3-MCPD以氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPDE）的形態，以及基因致癌物環氧丙醇（gylcidol）以縮水甘油酯（gylcidyl esters，GE）的形態存在於棕櫚油和嬰兒配方奶粉等食材上，均為植物油脂在高溫精煉時產生。研究亦顯示3-MCPDE及GE經腸道水解後，可分別釋出有毒的3-MCPD及環氧丙醇，而環氧丙醇具有基因毒性及致癌性。

消委會亦發現6款樣本所標示的個別營養素（如維他命A、維他命B3、碘等）含量，跟測試結果有差距，並超出《嬰兒配方產品，較大嬰兒及幼兒配方產品及預先包裝嬰幼兒食物的營養成分組合及營養標籤技術指引》的規管容忍限。

嬰兒配方奶粉．6款樣本營養標籤誤差不符規定：

．a2-Platinum Premium infant formula

．美素佳兒FRISO-美素力金裝嬰兒配方奶粉

．喜寶HiPP-喜寶1號雙益初生嬰兒配方奶粉

．meiji-Infant Formula

．惠氏Wyeth-illuma Infant Formula Milk Powder

．雪印SNOW BRAND-思敏兒初生嬰兒奶粉

消委會 相關報道：

零食｜消委會測試：3款薯片薯條高脂超食安中心標準逾倍 5款蝦片蝦條鈉含量嚴重超標

零食｜消委會測試：逾九成香脆零食含致癌物丙烯酰胺 9款預先包裝薯片薯條含量超出歐盟水平【附名單】