消委會．薯片零食｜消委會測試：逾九成香脆零食含致癌物丙烯酰胺　9款薯片薯條超歐盟水平【附名單】 (11:04)

9款預先包裝薯片薯條等零食樣本含丙烯酰胺超標（產品名稱及描述/聲稱來源地/大約零售價）

‧Mackie's of Scotland Potato Crisps Haggis & Cracked Black Pepper Flavour/英國/$30

‧M&S Sweet Chilli Hand Cooked Crisps/英國/$30

‧Meadows薯片 - 冬蔭功味/馬來西亞/$7

‧Orion O!Karto Potato Chips (Chili Chili flavor)/韓國/$20

‧Tohato Spicy Potato Rings Garlic Onion Chicken/日本/$11

‧Topvalu Best Price Potato Chips Salt Flavor/日本/$10

‧Luke's Organic White Truffle & Sea Salt Potato Chips/美國/$38

‧威斯比香辣味薯片/馬來西亞/$22

‧日清湖池屋激辣魔薯香辣味薯片/中國/$11

3款非預先包裝零食樣本含丙烯酰胺超標（零售店/食物名稱/大約零售價）

‧Five Guys/Fries/$60

‧宜家家居/香脆薯格/$13

‧意粉屋/星星薯餅/$59

丙烯酰胺是一種有廣泛工業用途的物質，被國際癌症研究機構歸類為「可能令人類致癌」（第2A組）。在製造薯片、薯條類產品時，經油炸、烤焗等高溫（高於120°C）及少水分的程序，就會產生丙烯酰胺。

根據歐盟法規2017/2158「減少食物中丙烯酰胺含量的緩解措施和基準水平」，即食薯條的基準水平為500微克/公斤，預先包裝薯類食品的基準水平為750微克/公斤。

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