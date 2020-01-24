消委會．薯片零食｜消委會測試：逾九成香脆零食含可致癌物丙烯酰胺　9款薯片薯條超歐盟水平【附名單】 (11:04)

薯片、薯條及蝦條是受歡迎的零食，消費者委員會（消委會）測試77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等香脆零食，發現逾九成即70款樣本含可致癌物質丙烯酰胺（acrylamide），當中以預先包裝薯片、薯條丙烯酰胺平均含量最高。29款預先包裝薯片及薯條樣本全部檢出丙烯酰胺，其中9款樣本的丙烯酰胺含量超出歐盟法規的基準水平。而10款非預先包裝樣本中，3款的丙烯酰胺含量高於歐盟為即食類薯條制訂的基準水平。13:13報道：3款薯片薯條高脂超食安中心標準逾倍 5款蝦片蝦條鈉含量嚴重超標【附名單】
9款預先包裝薯片薯條等零食樣本含丙烯酰胺超標（產品名稱及描述/聲稱來源地/大約零售價）
‧Mackie's of Scotland Potato Crisps Haggis & Cracked Black Pepper Flavour/英國/$30
‧M&S Sweet Chilli Hand Cooked Crisps/英國/$30
‧Meadows薯片 - 冬蔭功味/馬來西亞/$7
‧Orion O!Karto Potato Chips (Chili Chili flavor)/韓國/$20
‧Tohato Spicy Potato Rings Garlic Onion Chicken/日本/$11
‧Topvalu Best Price Potato Chips Salt Flavor/日本/$10
‧Luke's Organic White Truffle & Sea Salt Potato Chips/美國/$38
‧威斯比香辣味薯片/馬來西亞/$22
‧日清湖池屋激辣魔薯香辣味薯片/中國/$11
3款非預先包裝零食樣本含丙烯酰胺超標（零售店/食物名稱/大約零售價）
‧Five Guys/Fries/$60
‧宜家家居/香脆薯格/$13
‧意粉屋/星星薯餅/$59
丙烯酰胺是一種有廣泛工業用途的物質，被國際癌症研究機構歸類為「可能令人類致癌」（第2A組）。在製造薯片、薯條類產品時，經油炸、烤焗等高溫（高於120°C）及少水分的程序，就會產生丙烯酰胺。
根據歐盟法規2017/2158「減少食物中丙烯酰胺含量的緩解措施和基準水平」，即食薯條的基準水平為500微克/公斤，預先包裝薯類食品的基準水平為750微克/公斤。
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