西營盤男子殺父後墮樓亡　案件疑涉家庭糾紛 (12:40)

警方經初步調查，相信墮樓男子於單位內以利刀襲擊其父，及後墮樓。警方將案件列作謀殺及自殺處理。墮樓男死者母親事後感不適，清醒由救護車送院治理。

警方經調查後，相信案件由家庭糾紛引起，不排除涉及金錢問題。

西區警區助理指揮官（刑事）冼國明表示，事發時有鄰居向看更報告，稱上址單位嘈吵，看更到大廈後巷巡查，發現一名男子倒卧地上，頭部重創失去知覺，救護人員到場證實該名44歲男子死亡。警員到場調查，於涉事單位客廳發現一名78歲老翁倒卧血泊，單位凌亂及有大量血迹，老翁由救護車送院搶救，至凌晨零時52分證實不治。

老翁胸口近心臟位置及腹部有分別長4厘米及13厘米的刀傷，單位內檢獲一把35厘米長、佈滿血迹軍刀，相信是涉案兇器。警方經調查相信，墮樓男子早前與父親因家事爭執，引發血案，事發時男子母親正在房間熟睡，事後送院觀察。

冼國明說，墮樓男子為通訊從業員，已離婚、無案底，沒有精神病紀錄。案件現交由西區重案組第二隊調查，稍後會解剖檢驗。

現場有街訪透露，老翁與妻居於上址多年，育有一子一女，其中女兒已遷出，兒子最近離婚搬回上址與父母同住。街坊形容，平時感覺老翁說話比較大聲，其妻則溫和，少說話。