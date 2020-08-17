天氣｜天文台明早考慮發一號戒備信號 (17:05)

【16:30】現時位於呂宋附近的廣闊低壓區在今日下午進入本港800公里範圍內，並於未來兩三日橫過南海北部，移向廣東西部至海南島，可能進一步發展成為熱帶氣旋，但其強度仍存在變數。受與其相關的不穩定天氣影響，本周中期廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴，風勢較大，海面有湧浪。

雷暴警告現正生效，驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。本港下午新界東及九龍錄得超過10毫米雨量，低壓區正為呂宋附近帶來不穩定天氣。

今晚及明日（18日）天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。明日初時短暫時間有陽光及炎熱，稍後驟雨較多，氣溫介乎26至32度，吹和緩東至東北風，明日稍後風勢逐漸增強，海面有湧浪。展望周三（19日）有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海面有大浪及湧浪；周四（20日）仍有驟雨。

【07:40】上午7時40分，天文台錄得氣溫27.3度，相對濕度88%。驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。今早新界部分地區錄得超過10毫米雨量。此外，一個廣闊低壓區正為呂宋附近帶來不穩定天氣。

本港地區今日天氣預測有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹和緩東風。展望明日短暫時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。本周中期驟雨增多。

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