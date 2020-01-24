新冠肺炎｜葵涌貨櫃碼頭增34宗確診包括33宏記員工　張竹君：現第二代傳播 (18:44)

張竹君說，葵涌貨櫃碼頭累計55名工作人員染疫，當中宏記的確診者主要負責戶外工作如拆櫃、搬運、理貨等，員工有時需要上船，有機會接觸海外船員。她指出，宏記確診者的共通點是曾使用公司休息室，該休息室可作吃飯、如廁、洗澡之用，有百多人用過。另外，宏記部分員工是散工，可能曾到碼頭以外地方工作。

葵涌貨櫃碼頭群組今日另有一名51歲女子（個案4429）確診，目前在威爾斯親王醫院深切治療部留醫，據其丈夫稱她在碼頭負責文件交收工作。

被問到會否建議暫時關閉葵涌貨櫃碼頭，張竹君稱「當然最好就可以全部關晒便可以停止爆發」，惟她表示香港很多貨品經貨櫃碼頭運抵香港，把整個碼頭關閉是「很大件事」，正商討方案既令碼頭可繼續運作，同時能控制疫情。

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