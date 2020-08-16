警拘14人　部分人涉偷渡來港賣淫 (17:19)

警方根據線報及過去三周觀察發現，有犯罪集團利用大馬力快艇，將性工作者由內地經大嶼山近珠江口海域非法入境香港，再送到酒店提供非法賣淫服務。8男6女被捕者年齡介乎23至67歲，當中5名本地男子涉嫌接應及安排交通工具予非法入境者，部分人有三合會背景。

警員上周五凌晨發現一艘快艇從大嶼山西面海域高速駛至東涌馬灣涌碼頭，一輛市區的士由逸東邨駛至接應4名女子。經截查，4名女子未能出示有效香港身分證明文件，並承認非法來港從事賣淫，被警方以涉嫌非法入境拘捕；的士司機涉協助及教唆非法入境被捕。

警方隨後於馬灣涌碼頭發現3名可疑男子登上一輛客貨車。警員上前截查，眾人逃走被制服，3人涉嫌非法入境及阻礙警務人員執行職務，客貨車司機則涉阻礙警務人員執行職務、停牌期間駕駛及協助及教唆非法入境被捕。警方稱，3名男子來自廣西，估計來港爆竊。

警方另拘捕2名有份參與接應及協助及教唆非法入境的男子，以及在酒店房間拘捕3名性工作者。

警方在行動中檢獲3艘裝有大馬力引擎的快艇、現金、避孕藥等。新界南總區刑事總部警司（行政及支援）姚永勤表示，行動瓦解一個運作約兩個月的犯罪集團，相信集團為逃避強制檢疫以水路偷渡，每名「人蛇」付數千至上萬元不等偷渡費。