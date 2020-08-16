新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (19:24)

○油尖旺區

雅蘭中心

達利商業大廈 豪大大雞排

奧海城3期

家樂坊

花園街市政大廈

奧柏．御峯 彩翠軒酒家

○葵青區

新都會廣場

葵涌廣場 富華冰室、孖寶車仔麵

大窩口商場

葵榮路13號 連文記大排檔

○深水埗區

黃金電腦商場

元州街213號 麥當勞

元州街407號 龍興燒臘茶餐廳

北河街街市及熟食中心

保安道市政大廈

○元朗區

天盛街市

大橋街市

朗屏商場

形點II 大家樂

天耀廣場

○北區

彩園廣場 大家樂

○九龍城區

土瓜灣道78A號 漢寶酒樓

美善大廈 聯發餐廳小廚

黃埔新天地第5及6期

○荃灣區

青山公路深井村63號 深井陳記燒鵝海鮮酒家

楊屋道市政大廈

荃新天地 大家樂

荃灣千色匯Ｉ

荃灣城市廣場

○沙田區

頌安商場 吉野家

頌安商場 八囍牛雜粉麵

瀝源邨 百樂麵包製造店

沙角市場

置富第一城．集

香港沙田萬怡酒店

香港科學園 16W 3期、Food Lab

金禧商場

○觀塘區

九龍灣國際展貿中心

大本型

啟田商場

鱷魚恤中心 玉桃軒酒家

順利街市

翠屏（北）邨 百份百餐廳

○屯門區

大興商場

蝴蝶廣場 太興

良景商場 大快活

山景商場 車厘子餅店

蝴蝶街市

良景街市

○灣仔區

時代廣場

國泰大廈 麥當勞

銅鑼灣廣場一期 UCC Coffee Shop

掃桿埔紀律人員體育及康樂會

○東區

柴灣市政大廈

杏花新城 麥當勞

北角城中心

○中西區

國際金融中心商場

○黃大仙區

慈雲山中心

○西貢區

匯翠坊翠林街市

翠林新城

○離島

迎東商場

資料來源：衛生防護中心（截至8月16日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

8月15日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月14日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月13日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月12日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月10日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月9日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月8日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月7日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月6日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月5日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月4日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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7月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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7月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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7月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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