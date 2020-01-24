新冠肺炎｜今增74宗確診70本地感染　增一印傭染疫曾居長興大廈2樓　8月鳳德邨工作 (17:07)

部分新增本地個案：

．新增一名印傭確診：個案4471（28歲女子，無病徵），7月中至底曾居住旺角長興大廈2樓單位，目前有一宗與該個案相關的初步確診個案，同單位的4名外傭須檢疫。該印傭8月1日搬到新僱主位於鑽石山鳳德邨的居所，僱主及其家屬均須檢疫。

長興大廈2樓單位負責人，與早前該大廈爆疫的9樓單位為同一人，今日再有一名負責人的家人（個案4478，3個月大男嬰）確診。

．新增一名街市人員確診：個案4467（36歲女子），屯門良景街市工作人員，於食環署安排的單次免費新冠病毒檢測中發現確診

4宗輸入個案：

．個案4408：從菲律賓抵港39歲外傭，無病徵

．個案4464、4465、4466：3人分別是42歲、17歲及39歲男子，由印度抵港，均無病徵

新冠肺炎 相關報道：

東華學院護士學生發病時曾返校考試 維記牛奶運輸工染疫約20人要檢疫