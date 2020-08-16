燒臘檔被迫停業　水果檔每日棄水果　區議員促食環署街市續減租半年 (15:09)

街市爆發新型冠狀病毒疫情，令市民感憂心，人流下跌影響檔販生意。有街市燒臘檔檔主因獲特許經營，不受惠於防疫基金而被迫停業；另有水果檔因生意減少，每日要棄掉水果而損失慘重。區議員促政府延續食環署轄下街市減租半年，並設第三輪防疫抗疫基金。
旺角花園街街巿燒臘檔檔主司徒先生表示，由於獲特許經營權，未能申請飲食業防疫基金；現時因晚市禁堂食而被迫停業。他對未能申請任何資助感灰心，「稅就有份我納，基金就無份我拎」。
同街市的水果檔檔主謝先生說，第三波疫情下生意僅為平日三成；由於街市內沒有冷氣，水果在室溫下較容易腐爛，水果「賣一半爛一半」，每日要棄掉水果而損失慘重。
油尖旺區議員朱江瑋表示，政府應延續食環署街市減租政策至少半年，並設立第三輪防疫抗疫基金令所有檔主受惠。長遠而言，朱江瑋認為政府要在街市加設冷氣營造較好環境，幫助他們疫後生意復蘇，不應只叫人去超級巿場。
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