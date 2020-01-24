體弱長者SEN學童留家避疫　調查：加重照顧者壓力　逾半感有點抑鬱 (14:33)

立法會議員張超雄辦事處本月3日至11日，以網上問卷訪問近800名照顧者。調查稱，近八成受訪者表示其照顧對象有情緒及行為問題，例如攻擊自己或他人，反映照顧對象因長期欠訓練及治療，致行為和情緒管理能力倒退。照顧者情緒同受影響，逾半感到有點抑鬱，近七成半睡眠受影響。

家長李女士疫情期間在家工作，同時照顧11歲長子，及患有專注力失調及過度活躍症的9歲幼子。她說，幼子原本會在學校及到復康機構接受情緒管理訓練，但疫情下訓練暫停，兩兄弟長時間在家相處，令幼子易與兄長爭執，甚至打架。李女士說，在家兼顧工作、家務及照顧兩子，她失去「唞氣」空間之餘，睡眠質素亦受影響。

張超雄建議，社會福利署在提供足夠防護裝備下，應加強家居支援服務，以減輕照顧者壓力，而服務單位可透過視像通話，支援照顧者及照顧對象。他又說，當局可考慮向特殊需要對象的照顧者發額外津貼，以提供經濟支援。

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