新冠肺炎｜食衛局邀私家醫生助普及社區檢測　擬提供醫護時薪300至800元 (13:36)

食物及衛生局正邀請私家醫生協助推出全民自願檢測的普及社區檢測，檢測將於8月底展開，為期14天。醫學會會長蔡堅接獲食衛局通知，政府應會在全港18區設立採樣站（swabbing stations），並透過醫學會等組織醫護人手協助運作，初步計劃提供每小時300元至800元的報酬，以及供應外科口罩和手套等保護裝備。
食衛局建議，由醫護人員或輔助醫療人員負責採集拭子樣本，並由註冊醫生、牙醫及護士監督採樣站運作，故需要招募人手。
食衛局指出，初步計劃向參與的醫護提供每小時300元至800元作報酬，小隊隊長有機會獲最高每小時800元，助理及普通隊員分別為每小時600元及300元，另會提供外科口罩及手套等保護裝備，亦會提供採集樣本的培訓。
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