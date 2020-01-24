新冠肺炎｜食衛局邀私家醫生助普及社區檢測　擬提供醫護時薪300至800元 (13:36)

食衛局建議，由醫護人員或輔助醫療人員負責採集拭子樣本，並由註冊醫生、牙醫及護士監督採樣站運作，故需要招募人手。

食衛局指出，初步計劃向參與的醫護提供每小時300元至800元作報酬，小隊隊長有機會獲最高每小時800元，助理及普通隊員分別為每小時600元及300元，另會提供外科口罩及手套等保護裝備，亦會提供採集樣本的培訓。

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