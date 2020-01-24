立法會｜鄭若驊：立法會延任決定非港自治或管轄範圍　人大決定絲毫不影響普通法 (11:53)

鄭若驊指出，今次全國人大常委會根據《憲法》和《基本法》作出決定，從憲制層面解決香港特區無法自行處理的問題，以特事特辦方式迅速處理特殊情況，此舉為特區政府提供具彈性及有堅實法律基礎的決定，亦確保第七屆立法會任期仍按《基本法》第69條指定4年，避免修改《基本法》；她表示，今次的決定為這次特殊情況提供具約束力的法律基礎，由人大常委會透過決定解決憲制問題是正確和適當做法。

鄭若驊稱，特區政府明白沒有權力處理涉及因押後選舉而出現的立法會空缺問題，必須由最高權力機關按中國《憲法》和《基本法》來處理，人大常委會的決定既符合「一國」，也尊重「兩制」。

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