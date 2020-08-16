天氣｜新界西局部地區錄逾50毫米雨量　天文台料本港明日有驟雨 (16:45)

中國東南部天氣普遍晴朗，同時，驟雨正影響廣東。一個廣闊低壓區正為呂宋以東海域帶來不穩定天氣。

【11:50】天文台發出酷熱天氣警告。正午時分，新界部分地區氣溫上升至33度或以上。

【07:48】上午7時40分，天文台錄得氣溫28度，相對濕度80%。驟雨正影響南海北部及廣東沿岸。

本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。稍後局部地區有雷暴。吹和緩南至東南風。展望未來一兩日短暫時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。本周中後期驟雨增多。

(天文台)

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