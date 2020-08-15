大公報：許智峯攔截採訪車言行極野蠻　許：指鹿為馬傳媒之恥 (22:51)

《大公報》聲明稱，昨日在堅尼地城附近採訪時，許智峯和幾名身分不明的人突然包圍採訪車，「粗言辱罵，咆哮着大力拍打車身，並欲強行打開車門，拉記者下車」。聲明形容，「記者在人身安全受到威脅的情況下，嘗試開車離開，但許智峯帶頭阻攔，並訛稱被撞到，慫慂（恿）同夥繼續起哄圍攻，致使交通長時間癱瘓」，又稱許智峯攔截採訪車「言行極為野蠻」。

許智峯發聲明指出，《大公報》聲明「反將受害人變被告，將惡意跟蹤議員謊稱為正常採訪，指鹿為馬，顛倒是非黑白，實為傳媒之恥」，並強烈否認《大公報》指稱他「以粗口辱罵對方」、用力拍打車身及試圖拖司機出車的指控，對此表示極憤怒。許智峯並公開數段片段，顯示自己周四（13日）及昨日（14日）均被人跟蹤。

涉事私家車車尾放有印有土木工程署及俊和發展集團標誌的工程牌，署方回應稱「土木工程拓展署了解警方正處理事件」，俊和則未有回應。

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