駿洋邨等候入伙居民：寧願死都死喺駿洋 (21:30)

截至今日上午9時，位於駿洋邨（第一、二及三座）的檢疫中心總容量有1578個單位，當中557個正在使用。立法會議員田北辰昨日要求政府今日起停止安排檢疫者入邨，衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日（15日）再着傳媒向食物及衛生局查詢。本報昨日及今日曾向食衛局查詢，一直未獲回覆。

現暫居寶田中轉屋的伍小姐對駿洋邨未能如期歸還感無奈，她獲派入住已歸還的駿洋邨第4座，8月初接獲房署信件，表示8月中會收到通知辦理入伙手續，但昨日張竹君一句令「全城哄動」，本已找好裝修師傅也要暫擱置，盼下周有好消息，可繼續遷入。

她說，即使要與檢疫者同邨也期望可遷入，表示寶田中轉屋保安差，沒冷氣「太熱、太辛苦」，要中招的話在家都會中，「驚唔到咁多」，「寧願死都死喺駿洋，自己的家」。

協助駿洋邨街坊的沙田區議員麥梓健說，暫仍未知確實安排，他聽聞房屋署和食衛局今日開會，應周一（17日）才有消息，認為極有可能「邊檢疫邊住人」。

新冠肺炎 相關報道：

食衛局邀私家醫生助普及社區檢測 蔡堅接政府通知：不會在診所內採樣

今增46宗確診39屬本地感染 葵涌貨櫃碼頭宏記料全公司送檢疫

屯門康和再一確診院友不治累計11死 港68人染疫亡

下周一起香港飛北京者 須出示7日內核酸檢測陰性證明