新冠肺炎｜孕婦新冠病毒檢測計劃延長兩星期 (20:20)

民政事務總署伙拍仁濟醫院董事局於8月10日推出新冠病毒「孕婦檢測計劃」，為孕婦提供一次自願的免費新型冠狀病毒檢測服務。由於計劃尚餘名額，民政總署今日（15日）宣布將延長計劃兩星期至8月29日，經整合後會集中在仁濟醫院綜合服務大樓提供服務。
仁濟醫院董事局將統一在仁濟醫院方若愚長者鄰舍中心（新界荃灣仁濟街18號仁濟醫院綜合服務大樓地下），向孕婦（或由其家人代領）派發檢測登記表格和咽拭子採樣套裝。參與計劃者領取測試套裝時，須出示孕婦的懷孕證明，翌日交回表格和樣本作測試時亦須出示相關證明供核對。檢測承辦商華昇診斷中心會按要求為孕婦發出檢測結果報告，以便一些孕婦作入院分娩安排。仁濟醫院董事局會把報告郵寄予參與檢測的孕婦。
有關檢測計劃詳情可於星期一至五上午9時至下午5時聯絡仁濟醫院董事局（熱線：6289 4097）。
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