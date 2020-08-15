新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (22:00)

○中西區

上環文娛中心

上環市政大廈

士美菲路市政大廈

西營盤街市

○九龍城區

明安街17號 生發魚蛋粉

黃埔108商場

晴朗商場

紅磡市政大廈

黃埔新天地第5及6期

土瓜灣道78A號 漢寶酒樓

○北區

新都廣場

彩園廣場 大家樂

粉嶺名都商場 海皇粥店

○觀塘區

德福廣場1期 美心皇宮

麗晶花園商場

美興樓 觀塘雀會

MegaBox

大本型

鱷魚恤中心 玉桃軒酒家

九龍灣國際展貿中心

啟田商場

順利街市

○東區

康怡廣場（南）

柴灣市政大廈

杏花新城 麥當勞

○葵青區

長康邨康和樓 大快活

長康邨第一商場 大快活

葵涌廣場 富華冰室

新都會廣場

葵榮路13號 連文記大排檔

大窩口商場

○油尖旺區

海運大廈 一幻拉麵、六公館

鴻禧大廈 新記雞粥

藍馬商業大廈 鳥語

大角嘴市政大廈

彩鴻酒店 Marco's Oyster Bar & Grill

家樂坊

雅蘭中心

奧柏．御峯 彩翠軒酒家

○深水埗區

石硤尾邨美山樓 翠苑餐廳

天悅廣場 嘉豪酒家

蘇屋商場 德馨苑海鮮酒家

保安道市政大廈

元州街416號 麥當勞

元州街407號 龍興燒臘茶餐廳

奧海城3期

黃大電腦商場

北河街街市及熟食中心

○屯門區

寶田商場

富泰商場

大興商場

良景商場 大快活

○離島

逸東商場

迎東商場

○荃灣區

三和樓 九龍餐室

青山公路深井村63號 深井陳記燒鵝海鮮酒家

荃灣千色匯Ｉ

荃灣城市廣場

荃新天地 大家樂

楊屋道市政大廈

○灣仔區

香港灣仔帝盛酒店 3T酒吧

時代廣場

國泰大廈 麥當勞

銅鑼灣廣場一期 UCC Coffee Shop

○元朗區

洪福邨服務設施大樓

天盛街市

○黃大仙區

黃大仙中心北館

慈雲山中心

○沙田區

香港沙田萬怡酒店

香港科學園 16W 3期

香港科學園 Food Lab

金禧商場

沙角市場

置富第一城．集

○西貢區

匯翠坊翠林街市

資料來源：衛生防護中心（截至8月14日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

8月14日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月13日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月12日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月11日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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