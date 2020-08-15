大圍站傷人搶表案　警拘兩男子 (19:40)

沙田警區刑事總督察潘岳謙表示，47歲任職工程師的男子，7月底在網上二手專區放售勞力士玫瑰金Daytona手表，其後有買家出價27.5萬元。雙方相約周二在大圍站交收，惟工程師在大圍站被兩名男子以伸縮棍及約18吋長利刀襲擊，並搶去裝有手表的袋，賊人其後在積運街登上一輛套上假牌的白色私家車逃去。案件由沙田警區重案組接手跟進，探員翻查附近閉路電視及現場蒐證，於上周三（5日）凌晨於東涌文東路發現涉案白色私家車，並於車內檢獲涉案的伸縮棍、利刀、賊人衣服及手表證書。

警方其後於同日在粉嶺祥華邨拘捕私家車的20歲男車主，涉嫌串謀行劫。探員經深入調查後，昨日（14日）在天水圍一間酒店拘捕一名20歲男子，檢獲兩部手機及4萬元現金，他涉嫌行劫被捕，將於下周一（17日）在沙田裁判法院提堂。據了解，涉行劫被捕男子，當日持伸縮棍襲擊工程師。

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