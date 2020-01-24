新冠肺炎｜今增46宗確診39屬本地感染　葵涌貨櫃碼頭宏記料全公司送檢疫 (16:31)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，葵涌貨櫃碼頭群組當中，宏記港務操作有限公司累計有8名員工染疫（個案4215、4238、4333、4336、4343、4380、4381及4365），另有5宗初步確診，公司約120名員工可能全部要送往檢疫。

張竹君表示，經調查得知宏記港務操作有限公司的休息室設有牀等設施，公司負責人表示，員工等候上班時可能會留宿，張竹君認為這可能是傳播原因。葵涌貨櫃碼頭群組今日新增3宗確診（個案4365、4380及4381，介乎42至58歲，全部為男性）。

張竹君稱，中心呼籲有確診者的公司可以停工的話盡量停工及消毒，惟仍需要視乎有關公司實際情況。

其他部分新增本地個案：

．沙田隆亨邨救世軍隆亨長者之家新增一宗確診：個案4367（82歲女院友，8月11日發病），本身正在樟木頭老人度假中心檢疫，由於其同房（個案3569，100歲女院友）確診故延長檢疫期，之後確診

．新增一名印傭確診：個案4401（23歲女子，8月1日發病），曾於7月20至28日入住渣甸街32號4樓的外傭宿舍，7月29日入住早前確診印傭（個案4199）住過的希雲大廈7樓外傭宿舍

輸入個案：

．其中3人是菲律賓抵港外傭，8月13日到港

．其中3人由印度抵港，到港時新冠病毒檢測呈陰性，檢疫期間再留樣本變為陽性

．一人是機組人員，由澳洲經新加坡回港（個案4392，39歲男子）

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