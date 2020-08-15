警校教官涉榨取學警款項　罪名不成立 (14:45)

脫罪的被告歐智威（49歲），1988年加入警隊成警員，2004年晉升警長，曾駐守軍裝部、機動部隊及刑事偵緝部。他今日離開法院時，沒有作任何回應。

控方案情指稱，被告於2012年12月至2013年6月間，擔任其中一班警員訓練課程的副班主任，負責步操訓練、紀律、食宿和社利事宜。被告分別以承接上一班物資費用如熨斗、電腦等，以及製作結業紀念冊租用專業設置製作費，先騙取班上30名學警24萬元，之後要求學警贈送結業禮物，索取1萬元。受訓期間，被告又以維修桌上電腦及更換新電腦、購買藥物和紀念品予每名學警等理由，再收取他們費用，至少合共24萬元。

法官鄭紀航在判辭中指出，審訊時共傳召6名時任學警出庭作供，被告沒有出庭自辯，不過庭上播放被告向廉署錄取的會面記錄，與辯方在庭上說法有出入。鄭官分析證供後表明，不接納辯方審訊時的說法，但6名學警供辭在細節上各有不同的版本，尤其當時擔任班上財政長的證人馬寶權，他雖已被發出「免予起訴書」，惟作供時沒有告知法庭是否在班上的額外支出紀錄中隱瞞有關支出，以及作解釋，法庭難以依靠6名學警的證供，故唯有裁定被告4項罪名全部不成立。

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