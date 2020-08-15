調查：逾半受訪醫護認為非隔離病房人手、防護裝備不足 (13:58)

第三波新型冠狀病毒疫情在社區蔓延，香港醫療人員總工會今日（15日）表示，非隔離病房或監察病房的前線醫護人手不足，亦不滿無提供恆常檢測予醫護，認為目前多隱形患者，醫管局應為前線提供周期性病毒檢測，以及放寬「疫情特別津貼」發放範圍，鼓勵前線員工。
香港醫療人員總工會在7月21日至8月5日向會員發出問卷，收回826份，有51%受訪者認為部門人手不足，36%稱需要自行放假進行隔離或檢測。另有54%受訪者認為院方提供的個人防護裝備不足。
醫院管理局支援職系員工協會理事長吳偉玲指出，內科、外科及骨科等非隔離病房同事大多在酒店暫居，惟這些病房亦可能有隱形患者，相關前線醫護亦怕傳染家人。吳偉玲又稱，由於這些非隔離病房約一成人手被抽調至隔離病房，變相一般病房人手變得較緊張。
香港公共醫療員工協會理事李喜兒表示，自己曾接送一名無發燒的病人，後來該患者確診，上司只叫她不適就做檢測，但她認為新型冠狀病毒可以無病徵，感到不安。
立法會議員麥美娟則希望政府能同時為非隔離病房醫護提供「疫情特別津貼」，建議可按不同工作性質分等級，鼓勵及認可其他醫護的工作。
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