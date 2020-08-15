調查：逾半受訪醫護認為非隔離病房人手、防護裝備不足 (13:58)

香港醫療人員總工會在7月21日至8月5日向會員發出問卷，收回826份，有51%受訪者認為部門人手不足，36%稱需要自行放假進行隔離或檢測。另有54%受訪者認為院方提供的個人防護裝備不足。

醫院管理局支援職系員工協會理事長吳偉玲指出，內科、外科及骨科等非隔離病房同事大多在酒店暫居，惟這些病房亦可能有隱形患者，相關前線醫護亦怕傳染家人。吳偉玲又稱，由於這些非隔離病房約一成人手被抽調至隔離病房，變相一般病房人手變得較緊張。

香港公共醫療員工協會理事李喜兒表示，自己曾接送一名無發燒的病人，後來該患者確診，上司只叫她不適就做檢測，但她認為新型冠狀病毒可以無病徵，感到不安。

立法會議員麥美娟則希望政府能同時為非隔離病房醫護提供「疫情特別津貼」，建議可按不同工作性質分等級，鼓勵及認可其他醫護的工作。

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