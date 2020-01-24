立法會延任一年　曾國衞：人大常委決定體會民意　梁家傑：民主派擬與初選出線人尋共識 (12:09)

曾國衞稱，全國人大常委會絕對有憲制權力為本港立法會「真空期」作出決定，而第六屆全體議員均經合法、公平公正選舉產生，重申今次是因新型冠狀病毒疫情的特殊情況而押後選舉，看不到延任一年無代表性。

對於目前立法會仍有至少4席出缺，曾國衞表示，因應疫情持續，當局無計劃補選相關議席，「無理由押後選舉的同一時間，又話要補選」。

基本法委員會副主任譚惠珠在同一節目稱，根據《憲法》，全國人大有權決定香港特區的設立及制度，並授權人大常委會作出決定。她稱，《基本法》只可透過每年3月的人大會議修改，而且不是一個一次過的安排，看不到為何要因修改《基本法》處理「真空期」問題。

另外，公民黨主席梁家傑出席港台節目時稱，對於有聲音認為民主派議員應該「總辭」杯葛延任議會，他認為20多名民主派議員有機會繼續留守議會為市民發聲，若拒絕返回議會做法很奇怪。他亦稱，港府或會為確保建制派選情，推出在大灣區設票站、郵遞投票等措施，若欠缺民主派在議會監察便會讓政府「長驅直進、直搗黃龍」。梁家傑又稱，據悉民主派議員有意就留任與否，與「35+」初選出線人商討並尋求共識。

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