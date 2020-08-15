新冠肺炎｜12街市明起提早1小時關閉　進行深層清潔消毒 (13:25)

食環署今日（15日）表示，將在未來數日安排港九、新界的12個街市提早關閉一小時，在晚上7時起作深層清潔及消毒，預計需時4小時。12個街市清潔日子如下：
8月16日
．燈籠洲街市、北角街市、鯉魚門街市、北葵涌街市
8月17日
．愛秩序灣街市、梅窩街市、宜安街街市、西貢街市
8月18日
．鰂魚涌街市、坪洲街市、通州街臨時街市、洪水橋臨時街市
食環署稱，因應新型冠狀病毒疫情仍然嚴峻，已於30個人流較多的街市安裝體溫探測系統，並正陸續於街巿廁所加裝自動皂液機，以及在廁格增設感應式座廁除菌液。本月底開始亦會分階段於40多個人流較多的街巿的公共地方及設施，噴灑抗菌塗層。
食環署亦稱，已加強街市的防鼠措施，包括在部分街市展開為期三個月的密集式滅鼠行動，每晚在街市結束營業後徹底清理垃圾及清洗通道、溝渠，並會放置大量捕鼠器加強滅鼠。
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