新冠肺炎｜12街市明起提早1小時關閉　進行深層清潔消毒 (13:25)

8月16日

．燈籠洲街市、北角街市、鯉魚門街市、北葵涌街市

8月17日

．愛秩序灣街市、梅窩街市、宜安街街市、西貢街市

8月18日

．鰂魚涌街市、坪洲街市、通州街臨時街市、洪水橋臨時街市

食環署稱，因應新型冠狀病毒疫情仍然嚴峻，已於30個人流較多的街市安裝體溫探測系統，並正陸續於街巿廁所加裝自動皂液機，以及在廁格增設感應式座廁除菌液。本月底開始亦會分階段於40多個人流較多的街巿的公共地方及設施，噴灑抗菌塗層。

食環署亦稱，已加強街市的防鼠措施，包括在部分街市展開為期三個月的密集式滅鼠行動，每晚在街市結束營業後徹底清理垃圾及清洗通道、溝渠，並會放置大量捕鼠器加強滅鼠。

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