新冠肺炎｜自願病毒檢測下周一起　擴至專營巴士公司、街渡營辦商及教車師傅【附檢測服務詳情】 (21:57)

檢測承辦商下周一開始會向專營巴士公司提供檢測套裝，由巴士公司向僱員派發及收集檢測套裝，再安排檢測承辦商收集員工的樣本瓶作化驗。街渡營辦商及其僱員可於下周二及三（18及19日），在指定時段帶同職員證或營辦商發出的信函，以及有效香港居民身分證，到指定檢測套裝派發點（見附圖）登記及索取檢測套裝，自行採集咽喉拭子樣本後交回收集點。

持有有效執照的私人駕駛教師，或持有由駕駛改進學校／公共小巴司機職前訓練學校發出職員證或信函的員工，可帶同上述證明文件和有效香港居民身分證，於下周四及五（20及21日），在指定時段到指定檢測套裝派發點領取檢測套裝，自行採集咽喉拭子樣本後交回收集點。指定駕駛學校的駕駛教師及僱員，則由檢測承辦商向駕駛學校提供檢測套裝後，由校方派發及安排承辦商收回樣本。

若有檢測結果呈陽性，承辦商會將樣本序號通知運輸署。若涉事樣本序號屬街渡營辦商、駕駛改進學校或公共小巴司機職前訓練學校的僱員，或私人駕駛教師，運輸署會將有關參與者的資料轉交衛生防護中心跟進；若序號屬專營巴士公司或指定駕駛學校的員工，署方則會通知有關公司將涉事員工資料直接交予衛生防護中心。

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