工程師涉藏電鑽無線電通訊器等罪名不成立　官：兩警證供有出入不能依靠 (20:45)

25歲被告陳俊賢報稱工程師，原控罪指出他去年11月2日在灣仔港鐵站A1出口外，管有一部電磨機、兩個圓磨機刀片、兩個槌子、兩支螺絲批和一個電鑽等。他另被控在同日同地，無牌管有一套無線電收發器。被告被裁定罪名不成立後，旁聽席有支持者大聲拍掌，辯方沒有提出訟費申請。

控方傳召兩名警員作供，分別為負責拘捕的警員李家駿，以及在現場檢取證物的警員嚴凱華，被告無出庭自辯。就被告無牌管有無線電通訊器一罪，裁判官何俊堯表示，由於兩警庭上沒有提及對講機，裁定該罪表證不成立。

至於其餘兩罪，何官裁決時指出，兩警在關鍵證供上多處有出入，包括李家駿供稱被告當時手持一個FOX手挽袋，嚴凱華卻說手挽袋從被告的背囊跌出；另外李家駿只記得FOX袋內有一個紅色手柄螺絲批，但對其他物品如電鑽、槌子卻無印象，令人懷疑事發經過是否如他所述，基於證供前後矛盾及不合理，故裁定被告罪名不成立。

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