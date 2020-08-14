女子管有波子及懷疑發射器　管有攻擊性武器罪成囚6周 (20:30)

被告劉曉敏（24歲）被控去年7月29日在元朗站H出口樓梯間，管有一包30粒波子及一個自製發射器。辯方求情指出，被告出發點是擔心白衣人再施襲，所以到場提供支援；又稱她只是技術上干犯控罪。

裁判官葉啟亮裁決時說，辯方稱被告沒有招認涉案物品用作「自衛」，爭議其口供的自願性，但他認為警員作供誠實可靠，雖然為被告錄口供的女警曾在休庭期間翻閱涉案文件，但不排除她屬無心之失，而她的作供亦與其他警員一致，故採納警員證供，被告口供屬自願作出。

涉案發射器由膠水樽頸與汽球組合而成。被告自辯稱，涉案物品均是訓練營中的遊戲道具，用作玩「夾波子」及為水彈入水，因忘記收拾背包才留在袋內。惟裁判官不信納被告辯解，稱被告早在入訓練營前3個月便製作物品。

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