文員管有彈弓雷射筆對講機等判囚一年 (19:45)

被告鍾日祺（33歲）任職文員，為首名受審的8．31太子站事件被捕者。辯方提出保釋等候上訴但被拒。

鄭官表示，本案爭議在於被告當晚在褲袋及背包內攜彈弓、48粒螺絲帽及雷射筆是否持傷人意圖。鄭官稱上述物品本質上不是攻擊性武器，但彈弓可以配合螺絲帽作遠距離發射，有一定殺傷力，涉案屬第4級別的雷射筆亦會傷及他人，加上被告攜有護膝和頭盔等，裝備適合作打鬥時使用。

庭上披露涉案彈弓於警方測試時斷裂，惟鄭官認為這並不代表被告無意圖傷人，只能反映被告事前未使用過該彈弓。

被告胞弟早前以辯方證人身分供稱，兩兄弟案發時打算往黃大仙吃糖水，鄭官表示如果說法屬實，被告理應迅速離開太子站或轉乘其他交通工具，沒可能在月台逗留，所以不採納胞弟的口供。

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