貨車司機與3男童肛交　認8罪判囚7年半 (19:00)

辯方求情表示，被告陳耀樑早年離婚，2015年再與女友分手，令他對異性失去信心，對同性有安全感。

法官引述事主X的創傷報告指出，X事後患創傷後遺症，甚至出現自殺念頭，要接受心理治療。事主Y的情緒穩定，事主Z則因離港而未能進行有關評估。被告的心理報告顯示，他有戀童癖傾向，案發期間仍定期召妓，重犯風險屬一般，建議他接受心理輔導。

法官表示，被告案發時沒使用安全套，且定期召妓，事主沒染上性病純屬幸運。雖然本案情節並非同類案件中最嚴重，但法庭仍要保護年幼和不成熟的少年人，終判被告囚7年半。

案情指出，被告前年6月透過未成年的「契弟」認識13歲男童Y，二人不時一同踏單車，Y曾應被告要求與其肛交。Y其後為被告介紹12歲男童X，被告與X兩度肛交。被告其後再透過「契弟」認識14歲男童Z。至去年4月，X和Z到被告家中，三人互相手淫，更圍圈口交，鬥快射精，Z和Y後來亦曾與被告肛交。至同年5月，X被列為失蹤者，被尋回後向社工透露事件，社工遂報警求助。

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