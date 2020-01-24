「黃店」食肆稱警擅闖搜查翻文件櫃桶　警稱後門無上鎖憂發生罪案入內調查 (18:01)

涉事食肆翠麗餐廳La Tessa稱，根據該店的閉路電視片段，當日凌晨約4時半，餐廳後門已關上，只是未上鎖，警員手持電筒現身後巷，拉開餐廳後門進入店內，至約5時20分從後門離開。

店東：質疑警針對「黃店」

店東葉先生表示，5名警員闖入店內翻看所有櫃桶、文件及收銀機，是「逐張睇、逐個櫃摷」，餐廳一名廚師兼股東當時倒垃圾後返回店內閣樓休息，其間聽到樓下有雜聲，探頭一看發現5名警員正於店內翻看文件，遂前往了解，其間警員稱「幫手看門口」， 又曾說「黃店好好生意唔憂做啦」。葉質疑警方入內調查的說法「講大話」，認為因該店是「黃店」及聘請不少「手足」而遭警方惡意針對，已把閉路電視片段交由律師跟進。

警：無理失實指控誣衊警員

警方回應稱，警員於當日凌晨近5時巡邏上址，發現該店舖後門沒有關上才入內調查，稱確認店內無人及沒有被搜掠痕迹後，再聯絡負責人到場一同檢查店內情況，又稱該負責人已於警察記事冊上簽署作實，說有人「指鹿為馬」，以無理及失實指控誣衊警員，煽動仇警情緒，對此表示遺憾和憤慨。

警方消息稱，警員當時看到餐廳後門未有上鎖，擔心有罪案發生，遂入內調查，翻閱文件是為了尋找負責人電話，其後聯絡到一名負責人到場，點算後在警察記事簿上簽名確認無財物損失。