新冠肺炎｜東區醫院內科病房群組69歲病人不治　港累計67人染疫亡 (18:04)

東區醫院一名確診感染新型冠狀病毒的69歲男病人（個案3782）今午（14日）不治，是本港第67名離世確診者，亦是7月爆發第三波疫情以來第60名死者。他曾入住東區醫院監察病房，同病格另一患者其後確診；病人其後轉到該院K5內科及老人科病房，之後確診，同病房另外3人其後亦確診。
東區醫院表示，69歲病人有長期病患，7月30日因氣促入院，至8月5日情況轉差，轉送深切治療部，惟其情況持續惡化，延至今午4時58分不治。
翻查資料，病人7月30日到東區醫院求醫時，獲安排入住監察病房，當日新冠病毒測試結果為陰性，但其同病格另一患者其後確診（個案3366），醫管局日前稱兩人體內病毒基因排序不相似。病人翌日轉到K5綜合內科及老人科病房留醫，8月4日因情況轉差，再獲安排新冠病毒測試，結果變為陽性，K5病房後來再有3名患者確診（個案4087、4088及4096），其中兩人與69歲病人同病格，另一人在另一病格。
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕新冠肺炎 新冠肺炎 確診 疫情 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 東區醫院 編輯推介