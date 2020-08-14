新冠肺炎｜東區醫院內科病房群組69歲病人不治　港累計67人染疫亡 (18:04)

東區醫院表示，69歲病人有長期病患，7月30日因氣促入院，至8月5日情況轉差，轉送深切治療部，惟其情況持續惡化，延至今午4時58分不治。

翻查資料，病人7月30日到東區醫院求醫時，獲安排入住監察病房，當日新冠病毒測試結果為陰性，但其同病格另一患者其後確診（個案3366），醫管局日前稱兩人體內病毒基因排序不相似。病人翌日轉到K5綜合內科及老人科病房留醫，8月4日因情況轉差，再獲安排新冠病毒測試，結果變為陽性，K5病房後來再有3名患者確診（個案4087、4088及4096），其中兩人與69歲病人同病格，另一人在另一病格。

新冠肺炎 相關報道：

今增48宗確診 46屬本地感染 葵涌貨櫃碼頭再多3人確診

房屋署荔景邨停車場外判女保安確診

陳肇始參觀中山紀念公園體育館火眼實驗室 稱實驗室準備就緒