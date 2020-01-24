新冠肺炎｜駿洋邨檢疫中心逾600單位尚在使用　張竹君：暫時未必會歸還 (18:00)

本港第三波新型冠狀病毒疫情持續擴散，衛生防護中心前日（12日）宣布，由於因預期對檢疫設施的需求將有增無減，安排部分受檢疫者提早回家完成餘下檢疫。自2月起用作檢疫中心的火炭駿洋邨，仍被用作檢疫中心的3座原訂本月中交還，但衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（14日）在疫情記者會表示，駿洋邨「暫時可能都未必會歸還」，但詳情要由相關部門交代。
公屋聯會批評，若政府不歸還駿洋邨予租戶，有違政府原定分兩批交回單位的承諾及安排，會引起相關居民不滿，促請相關部門盡快交代。
根據衛生防護中心資料，截至今早9時，駿洋邨檢疫單位總數1578個，佔4個檢疫中心共2682個單位的約58.8%，其中631個單位正在使用、661個單位可即時使用；正入住檢疫中心的1696人當中，917人住在駿洋邨，佔總數約54%。
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