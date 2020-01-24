新冠肺炎｜駿洋邨檢疫中心逾600單位尚在使用　張竹君：暫時未必會歸還 (18:00)

公屋聯會批評，若政府不歸還駿洋邨予租戶，有違政府原定分兩批交回單位的承諾及安排，會引起相關居民不滿，促請相關部門盡快交代。

根據衛生防護中心資料，截至今早9時，駿洋邨檢疫單位總數1578個，佔4個檢疫中心共2682個單位的約58.8%，其中631個單位正在使用、661個單位可即時使用；正入住檢疫中心的1696人當中，917人住在駿洋邨，佔總數約54%。

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