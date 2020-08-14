新冠肺炎｜今增48宗確診　46屬本地感染　葵涌貨櫃碼頭再多3人確診 (16:36)

部分本地個案詳情：

．葵涌貨櫃碼頭群組：多3人確診，個案4333（53歲男子，8月12日發病）、個案4343（59歲男子，無病徵）、個案4336（45歲男子，8月7日發病），3人均是貨櫃碼頭員工，使用同一個休息室

．旺角雅蘭中心稻香群組：多一人確診，個案4335（55歲女子，7月中發病），7月9日出席慶回歸晚宴，7月中開始不適、感疲倦，病徵不明顯，「以為抖下無嘢」，一直沒做病毒測試，她留在家中無外出，8月10日丈夫為其取樣本瓶交私家醫生化驗後發現陽性

．荃灣張大偉僱傭中心宿舍群組：多一人確診，個案4347（41歲女子，8月12日發病），入住檢疫中心後確診

．旺角長興大廈9樓外傭宿舍群組：多一名外傭確診，個案4340（35歲女子），7月28日離開舊僱主，經網上找到這宿舍並一直居住該宿舍至8月13日，8月11日到診所取樣本瓶作病毒檢測；曾去中環的僱傭公司求職

．銅鑼灣希雲大廈7樓的外傭宿舍群組：多一名印傭檢測結果初步陽性，7月底在希雲大廈居住，與此前確診、居住該宿舍的印傭（個案4199）相關

2宗輸入個案詳情：

．個案4314：31歲男機師，從巴西抵港，潛伏期曾去非洲及巴西

．個案4360：22歲女學生，從印度抵港

另外，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，九龍醫院一名護士初步確診，該護士在骨科的延續護理病房工作，其家人8月12日確診，他因而被列為密切接觸者，同日出現發燒、喉嚨痛等病徵，最近上班日是8月11日，醫院已追蹤同一病房工作的同事，有一名同事因曾一起食飯而被列為密切接觸者，另有兩名同事需醫學監察，病房的24名病人和相關同事已作病毒檢測並呈陰性，醫院已徹底消毒相關病房及設施。

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