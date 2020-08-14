新冠肺炎｜外傭宿舍爆疫　團體促公布中介宿舍數目位置是否持牌等 (16:18)

石姵妍表示，外傭宿舍環境極度惡劣，但外傭中介公司收取高昂中介費，極度不負責任。她指出，外傭中介公司受勞工處《職業介紹所實務守則》規管，須符合《建築物條例》、《旅館業條例》等要求，但有一感染宿舍位於商廈，要求掌握中介宿舍地址的勞工處跟進，並派員到中介宿舍觀察。

她又稱，曾接獲外傭求助，稱中介提供宿舍環境惡劣，無奈無力負擔其他住宿。職工盟組織幹事鄧建華要求政府提供臨時宿舍予有需要的外傭，避免現有宿舍過分擠迫。

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