新冠肺炎｜外傭宿舍爆疫　團體促公布中介宿舍數目位置是否持牌等 (16:18)

近日多宗外傭感染新型冠狀病毒個案涉及外傭宿舍。職工盟及香港亞洲家務工工會聯會今日（14日）到勞工處請願，要求勞工處立即調查中介宿舍。香港亞洲家務工工會聯會組織幹事石姵妍認為勞工處應為外傭宿舍爆疫負上最大責任，要求勞工處公布已聯絡的中介宿舍數目、位置、每間宿舍所住外傭數目，是否符合本港條例，以及是否持有相關牌照等。
石姵妍表示，外傭宿舍環境極度惡劣，但外傭中介公司收取高昂中介費，極度不負責任。她指出，外傭中介公司受勞工處《職業介紹所實務守則》規管，須符合《建築物條例》、《旅館業條例》等要求，但有一感染宿舍位於商廈，要求掌握中介宿舍地址的勞工處跟進，並派員到中介宿舍觀察。
她又稱，曾接獲外傭求助，稱中介提供宿舍環境惡劣，無奈無力負擔其他住宿。職工盟組織幹事鄧建華要求政府提供臨時宿舍予有需要的外傭，避免現有宿舍過分擠迫。
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