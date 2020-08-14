青年認示威藏槌鉗噴漆還押　官斥「口頭上知錯」令還押候判 (16:00)

案發時19歲、現年20歲的被告鄭俊禧早前獲准保釋候判，現須還押看管。辯方甫開庭時求情，稱感化官不建議被告接受感化或社會服務令，只因被告和感化官「溝通有誤會」。辯方稱，被告只是擔心因學業問題，或會無法履行社服令時數；被告亦已知錯，以後不會參與集會活動，認為毋須接受感化官輔導。

嚴官將案件押後至9月4日判刑，以待索取被告進一步的感化及社會服務令報告，以及勞教中心、更生中心、教導所及青少年罪犯評估委員會報告。

另外，33歲廚師陳志明於去年11月11日「三罷」示威當晚，在中環被警方搜出鐵筆及3支金屬棒，他早前承認一項管有適合作非法用途的工具罪，今日在東區裁判法院被判80小時社會服務令。

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