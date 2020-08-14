北區醫院3警虐打案事主襲警囚6月　刑期上訴得直即時獲釋 (14:00)

上訴人鍾志華的親友知悉裁決後即時用紙巾抹淚，鍾志華步出犯人欄後亦與太太擁抱。其女親友表示感到開心，並感謝律師團隊的協助。

鍾志華早前承認去年6月25日在上水天平邨天明樓外的公園，襲擊男子廖俊景及警長莫兆強，遭主任裁判官蘇文隆判囚6個月。他入獄21日後，早前獲高等法院批准保釋。

上訴方表示，涉案警長的傷勢不嚴重，否則控方不會採用罪責較低的《警隊條例》控告對方，原審裁判官判處6個月最高刑期的做法亦值得商榷。上訴方又稱，原審裁判官沒考慮刑期的整體原則，不應將襲警罪的刑期完全分期執行。

法官彭寶琴指出，上訴庭對相關控罪沒判刑指引，即使部分案件的情節類同，但由於案情「差之毫釐，繆以千里」，或被告背景不同等情況，令法庭判刑時有不同考慮。彭官又說，襲警的行為嚴重，法庭有責任保護警員和其他公職人員的安全。

但彭官指出，上訴庭的案例顯示，法庭處理最惡劣和嚴重的案情時，才會判處被告最高刑期，惟本案的上訴人只向警長揮拳一次，質疑案情「就跌入最嚴重類別？」、「如果咁就最嚴重，其他案件應該如何處理？」

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