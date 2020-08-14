中年漢倒斃油麻地公園　疑因金錢糾紛曾被禁錮毆打　警拘2人涉謀殺 (11:20)

今晨9時許，警方一輛私家車到達油麻地砵蘭街198號，警員押解一名疑犯下車。疑犯被黑布蒙頭，腰纏鐵鏈，由警員押到上址重組案情，約半小時後警方押解疑犯離開。

西九龍總區重案組一隊總督察陳鈺敏表示，案中死者為一名44歲本地男子，上周六早上約11時，軍裝警員巡經咸美頓街休憩公園時，發現一名男子坐在長櫈上無反應，警員召救護車到場，男子當場證實死亡。死者身上無明顯傷痕，警方當時將案件列屍體發現。

至前日（12日）法醫解剖，發現死者3條肋骨有裂傷，脾臟爆裂，有嚴重內出血，由於傷勢不尋常，案件交由西九龍總區重案組一隊調查。經深入調查及翻查閉路電視片段，警方鎖定兩人，分別是24歲高姓男子及26歲張姓男子，他們涉嫌在上周五（7日）晚上，在砵蘭街198號一個住宅單位，因金錢糾紛禁錮死者，並對他拳打腳踢，導致死者內出血。死者其後爬窗逃離現場，8小時後被發現倒斃公園內。

警方昨晨（13日）在尖沙嘴拘捕兩名疑犯，兩人將被落案控告謀殺罪，案件明日（15日）於九龍城裁判法院提堂。陳鈺敏表示，兩名疑犯有黑社會背景，與死者相識，案中的金錢糾紛涉款及死者逃離單位後的行蹤，仍待調查。