幼兒枕頭選購3注意　兒科醫生提醒：嬰兒1歲前毋須用枕頭 (08:20)

枕頭或會掩蓋臉部致窒息

美國兒科學會（AAP）建議嬰兒1歲前，家長不應放置枕頭、被子、防撞墊等物件於嬰兒牀上。林鴻生表示，嬰兒1歲前毋須使用枕頭，因枕頭有機會在嬰兒睡覺時掩蓋臉部，增加窒息的風險。另外，嬰兒頭部較大，後腦枕骨突出，如用枕頭睡覺，或會令頸骨向前屈曲嚴重，從而導致呼吸不暢順，出現缺氧情況。

避免長期固定同一睡姿

林鴻生提醒，家長毋須因擔心嬰兒頭形的發育而使用枕頭。枕頭對嬰兒頭形發育的影響不大，反而應留意勿讓嬰兒長時間固定於同一姿勢，例如可隨嬰兒月齡增長而減少在牀上睡覺的時間。

幼兒枕頭選購3注意

林鴻生稱，隨着孩子日漸成長，家長可留意其睡姿及參考醫生意見，選擇合適的枕頭。購買幼兒枕頭時可注意以下3點：

‧枕頭透氣度：透氣度愈高，造成窒息的風險愈低。

‧枕頭厚度：不宜過厚或過度軟身。

‧留意枕頭成分：理論上含較多天然成分、較少添加成分的枕頭，相對會較安全。

文：何芍盈

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