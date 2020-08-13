新冠肺炎｜食肆員工自願免費新冠病毒檢測8．20截止登記 (21:30)

食物環境衛生署今日（13日）表示 ，為食肆員工提供自願單次免費新型冠狀病毒檢測服務，將於8月20日下午5時截止登記；食環署再呼籲食物業界積極參加計劃。
至今17樣本檢測初步陽性
食環署表示，截至昨日（12日），檢測承辦商已到約6680間食肆派發逾129,400個樣本瓶，並收回超過69,800個樣本作檢測；檢測承辦商已對大部分收回的樣本完成檢測，至今共有17個檢測結果呈初步陽性。
食肆員工檢測服務由7月17日開始，食肆員工（包括持牌普通食肆、持牌小食食肆、持牌水上食肆、持牌工廠食堂、學校食堂、員工食堂、公眾街市熟食或小食攤檔，以及持牌熟食小販攤檔）可獲提供單次免費病毒檢測服務。食肆負責人可在食環署網站登記；計劃詳情可致電檢測承辦商Prenetics Limited熱線3008 8319或瀏覽食環署網頁。
新冠肺炎 相關報道：
今增69宗確診 65屬本地感染包括兩印傭 長興宿舍負責人家人確診
相關字詞﹕新冠肺炎 新冠肺炎 確診 疫情 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 病毒檢測 食肆員工 編輯推介