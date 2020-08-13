新冠肺炎｜食肆員工自願免費新冠病毒檢測8．20截止登記 (21:30)

至今17樣本檢測初步陽性

食環署表示，截至昨日（12日），檢測承辦商已到約6680間食肆派發逾129,400個樣本瓶，並收回超過69,800個樣本作檢測；檢測承辦商已對大部分收回的樣本完成檢測，至今共有17個檢測結果呈初步陽性。

食肆員工檢測服務由7月17日開始，食肆員工（包括持牌普通食肆、持牌小食食肆、持牌水上食肆、持牌工廠食堂、學校食堂、員工食堂、公眾街市熟食或小食攤檔，以及持牌熟食小販攤檔）可獲提供單次免費病毒檢測服務。食肆負責人可在食環署網站登記；計劃詳情可致電檢測承辦商Prenetics Limited熱線3008 8319或瀏覽食環署網頁。

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